В Воронеже резко изменится погода

О резком изменении погоды в Воронеже сообщил гидрометцентр. В ближайшие сутки ожидается понижение температуры. К вечеру 18 декабря столбик термометра опустится до −7, а утром 19 декабря покажет 11 градусов мороза, а местами — и ниже.