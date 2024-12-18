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В Воронеже резко изменится погода

В четверг сильно похолодает и пойдет снег.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

О резком изменении погоды в Воронеже сообщил гидрометцентр. В ближайшие сутки ожидается понижение температуры. К вечеру 18 декабря столбик термометра опустится до −7, а утром 19 декабря покажет 11 градусов мороза, а местами — и ниже.

Вечером в четверг начнется снегопад, который будет идти всю ночь. В пятницу жителей региона ждут новые испытания на прочность: после мороза температура начнет стремительно подниматься и достигнет +3. Снег сменится противным дождем.

Выходные также будут сырыми и слишком теплыми для зимы.