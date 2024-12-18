«Никто не говорит, что это невкусно»: мэр Магнитогорска не согласился убрать полуфабрикаты из школьных обедов

— Мы с вами все едим полуфабрикаты, — заявил Сергей Бердников на пресс-конференции в городской администрации. — Те, кто жалуется, идут в магазин и зачастую покупают полуфабрикаты. И никто не говорит, что это невкусно или плохо. Ничего не сделаешь. Скажем, мы курей все покупаем. Вообще-то это тоже не домашняя курица, индивидуально выращенная. По сути это тоже полуфабрикат, который бам-бам — и уже упакованную принесли. К этому мы нормально относимся. Сказать, что полуфабрикаты в принципе — это плохо — в корне, я считаю, неверно и, может быть, даже немножко нескромно.