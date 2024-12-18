«Никто не говорит, что это невкусно»: мэр Магнитогорска не согласился убрать полуфабрикаты из школьных обедов

Глава Магнитогорска Сергей Бердников не поддержал идею убрать полуфабрикаты из школьных обедов. Против полуфабрикатов в детском питании ранее высказывались родители учеников.
— Мы с вами все едим полуфабрикаты, — заявил Сергей Бердников на пресс-конференции в городской администрации. — Те, кто жалуется, идут в магазин и зачастую покупают полуфабрикаты. И никто не говорит, что это невкусно или плохо. Ничего не сделаешь. Скажем, мы курей все покупаем. Вообще-то это тоже не домашняя курица, индивидуально выращенная. По сути это тоже полуфабрикат, который бам-бам — и уже упакованную принесли. К этому мы нормально относимся. Сказать, что полуфабрикаты в принципе — это плохо — в корне, я считаю, неверно и, может быть, даже немножко нескромно.
Мэр рассказал, что в школы допускают родителей, и когда те дегустируют блюда из столовых, жалоб не бывает. По мнению Сергея Бердникова, на школьные обеды жалуются в основном в интернете, причем большая часть жалоб создана «анонимами, которых зачастую не существует». При этом глава города признал, что единичные случаи появления в школьных столовых просроченных и некачественных продуктов все же бывали.
От мыслей о вкусной и полезной пище Сергей Бердников перешел к критике недовольных родителей.
— Когда мне говорят, что раньше лучше готовили… Да раньше были просто терпимей! Родители себе меньше позволяли резких высказываний в отношении других людей, — заявил мэр Магнитогорска. — А сегодня мы позволяем себе много критиковать. Надо быть немножко терпимей. Потому что эти полуфабрикаты готовят, может быть, наши с вами родственники.