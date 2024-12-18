В Омской области открыли еще одну ледовую переправу

Как уточняется, переправа открыта на дороге Тевриз — Александровка в Тевризском районе Омской области.
«По данным освидетельствования толщина льда составляет 35 см, такая толщина способна выдержать нагрузку в 5 тонн. Ледовая переправа оборудованная дорожными знаками, табличками с правилами проезда ледовой переправы, пунктами обогрева и средствами спасения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в понедельник, 16 декабря 2024 года, в Омской области открыли первую ледовую переправу в Усть-Ишимском районе. Аксеновская переправа соединяет села Аксеново и Ярково.
Отметим, что всего в Омской области зимой открываются 9 ледовых переправ.