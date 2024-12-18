В 2025 году проиндексируют зарплату бюджетников в Иркутской области

Как пояснил председатель правительства Приангарья Константин Зайцев, решение было принято на основе изменений, вносимых в минимальный размер оплаты труда. С нового года он увеличивается на 16,6% и будет составлять 22440 рублей. Исходя из этого показателя рассчитываются и зарплаты работников бюджетной сферы. Кроме того, стороны согласились с предложением о повышении должностных окладов у сотрудников государственных учреждений. Они будут проиндексированы на 4,5%,