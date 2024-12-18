В 2025 году проиндексируют зарплату бюджетников в Иркутской области

Решение об индексации зарплат работников бюджетных учреждений в 2025 году обсудили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ее состав, помимо представителей областного правительства, входят Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей и Иркутское областное объединение профсоюзов.
Как пояснил председатель правительства Приангарья Константин Зайцев, решение было принято на основе изменений, вносимых в минимальный размер оплаты труда. С нового года он увеличивается на 16,6% и будет составлять 22440 рублей. Исходя из этого показателя рассчитываются и зарплаты работников бюджетной сферы. Кроме того, стороны согласились с предложением о повышении должностных окладов у сотрудников государственных учреждений. Они будут проиндексированы на 4,5%,
Трехсторонняя комиссия рекомендовала муниципалитетам принять подобные решения в отношении местных служащих.
По данным министра труда и занятости Иркутской области Кирилла Клокова, в 2024 году Иркутская область занимает второе место по уровню зарплат бюджетников среди регионов СФО.
Так, по итогам девяти месяцев 2024 года средняя заработная плата работников бюджетной сферы составила 60 877 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого она выросла на 16,4%.
Ранее «Кп-Иркутск» сообщала о том, что 17 декабря губернатор Иркутской области ответил на вопросы от жителей в прямом эфире, в том числе о лимитах потребления электроэнергии.