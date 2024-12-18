ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. АНО «Евразия» оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана.
Соответствующие сертификаты вручили победителям IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом», организованного Минпросвещения РФ.
Кроме того, Ольга Де, учитель русского и литературы из Кыргызстана, стала победителем международного конкурса «Лучший российский учитель за рубежом» в спецноминации.
«Русский язык является важным связующим звеном, которое объединяет и сохраняет культурное пространство нашей Евразии. Он — фундамент для общего будущего наших народов. Именно благодаря русскому языку люди разных национальностей, культурных традиций и религиозных взглядов получают уникальную возможность свободно общаться, понимать друг друга и строить партнерские отношения», — подчеркнула депутат Госдумы и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.
Церемония награждения прошла в Москве. Всего в конкурсе участвовали более 1 500 учителей и 286 школьных команд из 49 стран. В течение трех этапов жюри оценивало их методические планы и творческие разработки, а также мастерство в решении сложных педагогических задач.
Для справки: АНО «Евразия» — это некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Цель — укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Одно из главных направлений организации — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных и частных высокотехнологичных компаниях, медиашкола.
Кроме того, проект «Евразия» — это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, бизнес-миссии для реализации продукции и поиска партнеров предпринимателям, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.