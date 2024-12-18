АНО «Евразия» оборудует кабинеты русского языка в двух школах Узбекистана

Церемония награждения прошла в Москве. Всего в конкурсе участвовали более 1 500 учителей и 286 школьных команд из 49 стран. В течение трех этапов жюри оценивало их методические планы и творческие разработки, а также мастерство в решении сложных педагогических задач.