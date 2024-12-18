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Для новосибирцев открыли каток и горку в парке «Сосновый бор»

Можно кататься уже сейчас.

Источник: Комсомольская правда

Накануне стало известно, что в парке «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска для жителей открыли каток, горку и лыжню.

— Не упустите шанс провести время на свежем воздухе активно и весело!, — сообщили в официальном паблике госучреждения «Дирекция городских парков».

Ранее в том же паблике рассказали, что в Новосибирске открылся большой каток на Михайловской набережной.

Напомним, что в текущем зимнем сезоне на территории мегаполиса должны были залить более шестидесяти хоккейных коробок и катков. Такую информацию в своем официальном телеграм-канале в конце ноября опубликовал мэр Максим Кудрявцев.

туризм и отдых