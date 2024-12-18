Для новосибирцев открыли каток и горку в парке «Сосновый бор»

Накануне стало известно, что в парке «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска для жителей открыли каток, горку и лыжню.
— Не упустите шанс провести время на свежем воздухе активно и весело!, — сообщили в официальном паблике госучреждения «Дирекция городских парков».
Ранее в том же паблике рассказали, что в Новосибирске открылся большой каток на Михайловской набережной.
Напомним, что в текущем зимнем сезоне на территории мегаполиса должны были залить более шестидесяти хоккейных коробок и катков. Такую информацию в своем официальном телеграм-канале в конце ноября опубликовал мэр Максим Кудрявцев.