Новосибирские вузы могут обязать открывать детские сады

В качестве одной из возможных мер Елена Бахарева назвала открытие детских садов при университетах и академиях для мам-студенток. По мнению министра, это может положительно повлиять на снижение возраста материнства. Демографов и акушеров тревожит нарастающая тенденция к увеличению возраста родительства, когда первых детей женщины рожают в возрасте за 30.