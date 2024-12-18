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Новосибирские вузы могут обязать открывать детские сады

Это сподвигнет студенток рожать детей.

Источник: РИА "Новости"

Министр труда и социального развития Елена Бахарева на пресс-конференции в агентстве ТАСС рассказала о действующих и планируемых мерах поддержки семей с детьми в регионе.

В качестве одной из возможных мер Елена Бахарева назвала открытие детских садов при университетах и академиях для мам-студенток. По мнению министра, это может положительно повлиять на снижение возраста материнства. Демографов и акушеров тревожит нарастающая тенденция к увеличению возраста родительства, когда первых детей женщины рожают в возрасте за 30.

На данный момент, добавила Елена Бахарева, в Новосибирской области действует 21 мера поддержки семей с детьми. В 2024 году на эти цели из консолидированного бюджета направлено 72 млрд рублей.

образование