Новосибирские вузы могут обязать открывать детские сады

Министр труда и социального развития Елена Бахарева на пресс-конференции в агентстве ТАСС рассказала о действующих и планируемых мерах поддержки семей с детьми в регионе.
В качестве одной из возможных мер Елена Бахарева назвала открытие детских садов при университетах и академиях для мам-студенток. По мнению министра, это может положительно повлиять на снижение возраста материнства. Демографов и акушеров тревожит нарастающая тенденция к увеличению возраста родительства, когда первых детей женщины рожают в возрасте за 30.
На данный момент, добавила Елена Бахарева, в Новосибирской области действует 21 мера поддержки семей с детьми. В 2024 году на эти цели из консолидированного бюджета направлено 72 млрд рублей.