В Верхнемамонском районе закрыли понтонный мост из-за ледохода на реке Дон

В Верхнемамонском районе закрыли движение автомобилей по понтонному мосту через реку Дон на дороге Ольховатка — Старая Калитва во вторник, 17 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил работник переправы Вячеслав Заболотский.
Понтонный мост пришлось снять в связи с движением льда по реке. По предварительной информации, он не будет работать до понедельника, 23 декабря. Переправой пользуются в основном жители сел Верхний и Нижний Мамон, Гороховка, Ольховатка, Лозовое при поездках в Россошь. Объезд возможен через село Дерезовка или город Павловск. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки и узнавать о возможности проехать по мосту по телефону 8 961 028 46 78.
РИА «Воронеж» также сообщало о том, что 17 декабря в Богучарском районе открыли движение по понтонному мосту на автодороге М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка. Переправу закрывали днем ранее.