В Верхнемамонском районе закрыли понтонный мост из-за ледохода на реке Дон

Понтонный мост пришлось снять в связи с движением льда по реке. По предварительной информации, он не будет работать до понедельника, 23 декабря. Переправой пользуются в основном жители сел Верхний и Нижний Мамон, Гороховка, Ольховатка, Лозовое при поездках в Россошь. Объезд возможен через село Дерезовка или город Павловск. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки и узнавать о возможности проехать по мосту по телефону 8 961 028 46 78.