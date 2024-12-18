Уфимское предприятие за почти год задолжало сотрудникам около полумиллиона рублей

В Уфе привлекли к ответственности предприятие. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Установлено, что с февраля этого года компания «Стройцентр» задолжала пяти работникам около 450 тысяч рублей. При этом трудовые отношения с ними никак не были оформлены. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Также надзорное ведомство через суд признала факт трудовых отношений с гражданами.
В итоге права сотрудников удалось восстановить, долг им выплатили полностью.
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