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Уфимское предприятие за почти год задолжало сотрудникам около полумиллиона рублей

В Уфе предприятие задолжало пяти сотрудникам 450 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе привлекли к ответственности предприятие. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с февраля этого года компания «Стройцентр» задолжала пяти работникам около 450 тысяч рублей. При этом трудовые отношения с ними никак не были оформлены. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Также надзорное ведомство через суд признала факт трудовых отношений с гражданами.

В итоге права сотрудников удалось восстановить, долг им выплатили полностью.

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