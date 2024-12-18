Мазут из Черного моря может попасть в Азовское — ученый

«И тут есть один аспект: поверхностный слой воды может двигаться в другом направлении, чем более глубинные слои. Поэтому не факт, что, двигаясь на определенной глубине, мазут не сможет проявиться и в других регионах, в противоположной стороне Керченского пролива. Такая вероятность небольшая, но она есть».