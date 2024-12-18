Мазут из Черного моря может попасть в Азовское — ученый

По его словам, попавший в Черное море из поврежденных танкеров мазут имеет плотность примерно такую же, как и морская вода, потому не растекается пленкой по поверхности, а «схватывается» в тяжелые фракции, похожие на куски битума.
Часть нефтепродуктов была выброшена водой в районе Анапы, остальная субстанция осядет на дно, причем будет распределена по всей глубине моря в этом районе, отметил ученый.
«И тут есть один аспект: поверхностный слой воды может двигаться в другом направлении, чем более глубинные слои. Поэтому не факт, что, двигаясь на определенной глубине, мазут не сможет проявиться и в других регионах, в противоположной стороне Керченского пролива. Такая вероятность небольшая, но она есть».
Как объяснил ученый, это возможно, поскольку, кроме основного черноморского течения, которое имеет циклоническую зависимость и двигается против часовой стрелки, существуют глубоководные, в том числе придонные течения вихревого характера. Эти так называемые мезомасштабные процессы могут охватывать десятки километров, при этом движение водных масс может быть направлено в обратную сторону, сказал Станичный.
А это значит, что осевший на дно мазут может оказаться в Азовском море, делает вывод эксперт.
«В Азовском море этот мазут тоже может оказаться с глубинными потоками. Потому что Черное и Азовское моря обмениваются водами. Потоки черноморских вод в азовские не так часты. Но в районе дна нередко бывают такие вещи, что туда, севернее Крымского моста, может проникнуть это загрязнение».
По его словам, загрязнение моря в результате крушения танкеров действительно достаточно большое — «в воду попало порядка 3000 тонн мазута», — и какая часть будет выкинута на берег, а какая будет двигаться вместе с водными массами у дна в разные стороны, сказать сейчас невозможно.
Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации «Экология и Мир» Андрей Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может достигнуть заповедной зоны Крыма.
В свою очередь, научный сотрудник ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексей Петров предположил, что из-за ЧП с танкерами пляжный сезон на Черноморском побережье не будет сорван благодаря микроорганизмам и штормам.