Соцопрос: более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью

Как пояснила глава Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, в проведенном недавно социальном опросе белорусов попросили назвать ключевые ценности. Респондентам было предложено выбирать из предложенных вариантов подходящие для себя. После на основании полученных ответов провели анализ информации. И выяснилось, что большинство белорусов, или 67,7% опрошенных, назвали мир самой главной ценностью. Еще 64,4% отметили безопасность в качестве ключевой ценности, 65,3% — самобытность и патриотизм.