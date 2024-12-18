Соцопрос: более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью

В Соцопросе большинство белорусов назвали мир самой главной ценностью, сообщает БелТА.
Как пояснила глава Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, в проведенном недавно социальном опросе белорусов попросили назвать ключевые ценности. Респондентам было предложено выбирать из предложенных вариантов подходящие для себя. После на основании полученных ответов провели анализ информации. И выяснилось, что большинство белорусов, или 67,7% опрошенных, назвали мир самой главной ценностью. Еще 64,4% отметили безопасность в качестве ключевой ценности, 65,3% — самобытность и патриотизм.
При этом специалист отметила, что, говоря о мире, как базовой ценности, белорусы имели ввиду не просто отсутствие войны. Но подразумевалось мирное созидание, отсутствие различных конфликтов, в том числе, межличностных, социальных, межгосударственных.
— Безопасность — это не только то, что белорусам не страшно выходить на улицу вечером (это тренд Беларуси), но и безопасность государства, — прокомментировала Лашук.
А под самобытностью и патриотизмом еще белорусы понимают сохранение белорусской идентичности, а также патриотическое самобытное сосуществование с другими дружественными народами, которые дружественно к нам относятся.
— Это такой патриотизм повседневности — для того, чтобы быть патриотом нужно каждый день что-то делать для своей страны, — заключила завкафедрой.
Еще соцопрос показал, что президенту доверяют 86,6% белорусов, правительству — 72,8%.