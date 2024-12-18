Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне непогоды

Задержек рейсов нет. Однако жителей и гостей города просят обратить внимание, что время пути в аэропорт может быть увеличено из-за ухудшения дорожной ситуации.
Путешественников призывают планировать свой путь с учетом возможных задержек.
На фоне неблагоприятных погодных условий аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Задержек рейсов нет. Однако жителей и гостей города просят обратить внимание, что время пути в аэропорт может быть увеличено из-за ухудшения дорожной ситуации.
Путешественников призывают планировать свой путь с учетом возможных задержек.