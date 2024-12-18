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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне непогоды

На фоне неблагоприятных погодных условий аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Источник: Коммерсантъ

Задержек рейсов нет. Однако жителей и гостей города просят обратить внимание, что время пути в аэропорт может быть увеличено из-за ухудшения дорожной ситуации.

Путешественников призывают планировать свой путь с учетом возможных задержек.