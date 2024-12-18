Страдающего серьезным заболеванием жителя Башкирии лишили водительских прав. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.
Надзорное ведомство выяснило, что житель Илишевского района, у которого есть водительское удостоверение, состоит на учете в медицинском учреждении из-за психического заболевания, которое является противопоказанием для управления транспортом.
Прокурор направил в суд иск заявление о прекращении действия водительских прав. Суд его удовлетворил.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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