В 2025 году планируют приступить к продлению проспекта Стачки в Ростове

В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют начать строительство дороги на проспекте Стачки. Об этом сообщили на заседании городской думы.
Речь идет о реконструкции участка от улицы Зорге до переулка Мастерового со строительством отрезка от переулка Мастерового до улицы Курсантов. На этот объект в бюджете города в следующем году предусмотрели 15,5 млн рублей.
Ранее глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что обновлению подлежит 2,63 км пути, а протяженность дополнительной проезжей части должна составить еще 0,6 км. Дорога будет четырехполосной.
Кроме того, предполагается строительство развязок на пересечении с улицей Малиновского и переулком Мастеровым, а также возведение моста через балку Рябинина. Проект поможет создать альтернативный проезд до Левенцовки.
Добавим, в 2025 году в Ростове-на-Дону также собираются выделить средства еще на несколько проектов, в том числе, на реконструкцию улицы Вавилова (2 млрд 659,3 млн рублей) и строительство семи дорог в Левенцовском микрорайоне (12,2 млн рублей).