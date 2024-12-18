В 2025 году планируют приступить к продлению проспекта Стачки в Ростове

Добавим, в 2025 году в Ростове-на-Дону также собираются выделить средства еще на несколько проектов, в том числе, на реконструкцию улицы Вавилова (2 млрд 659,3 млн рублей) и строительство семи дорог в Левенцовском микрорайоне (12,2 млн рублей).