Информативно и удобно: более пяти тысяч новых указателей появилось в Москве в этом году

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства установили более пяти тысяч новых домовых и городских указателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая началась в 2014 году. За это время в городе появилось более 119 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году установили более пяти тысяч новых указателей — 3665 домовых и 1498 городских», — рассказал Петр Бирюков.
Все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
Кроме того, с 2020 года по проекту развития исторической навигации в городе появляются таблички с QR-кодами. С их помощью можно узнать о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам.
В этом году специалисты также начали устанавливать новые навигационные элементы. Так, в парке Победы на Поклонной горе появилось 40 информационных модулей и 14 указателей-стоек.
Создание единой системы навигации — важная составляющая комфортной городской среды.