Информативно и удобно: более пяти тысяч новых указателей появилось в Москве в этом году

«В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая началась в 2014 году. За это время в городе появилось более 119 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году установили более пяти тысяч новых указателей — 3665 домовых и 1498 городских», — рассказал Петр Бирюков.