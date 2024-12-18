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Строительство Витебской развязки ограничит движение на юге ЗСД

В связи со строительством Витебской развязки временно закроют движение на юге ЗСД, об этом сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы» 18 декабря.

Источник: Коммерсантъ

С 23:00 этого дня до 06:00 19 декабря автомобили не смогут проехать в северном направлении в районе развязки с улицей Благодатной.

С 23:00 следующего дня до 06:00 20 декабря закроют южное направление в районе развязки с набережной реки Екатерингофки до развязки с улицей Благодатной.

«Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне на ЗСД столкнулись сразу восемь автомобилей в районе намыва Васильевского острова. В результате ДТП пострадал один человек.