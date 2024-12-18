Под угрозой вымирания находятся около 14% видов амазонской флоры в Эквадоре

Оказалось, что 14% видов уникальной эквадорской растительности относится к категории критически уязвимых видов (CR), а еще 47% относятся к категории вымирающих видов (EN), при этом ареалы обитания некоторых из них сократились на 56% за последние три десятилетия. Некоторые виды деревьев, такие как Annona neoecuadoriensis и Calyptranthes aequatoriensis, могут исчезнуть из эквадорских лесов уже в ближайшие годы, что говорит о необходимости их дополнительной защиты, подытожили ученые.