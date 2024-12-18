Под угрозой вымирания находятся около 14% видов амазонской флоры в Эквадоре

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Эквадорские экологи выяснили, что около 14% видов деревьев, произрастающих только на территории амазонских лесов в Эквадоре, относится к числу критически уязвимых видов, а еще 47% входят в категорию вымирающих видов. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Plants People Planet.
«Проведенный нами анализ ставит под сомнение эффективность стратегий по сохранению этих видов флоры на охраняемых природных территориях. Мы обнаружили, что многие популяции уникальных видов деревьев, которые произрастают в амазонском национальном парке Ясуни, сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за интенсивных вырубок лесов», — пояснил доцент Университета Северной и Южной Америки Хуан Гевара-Андино, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследоваетли пришли к такому выводу при всестороннем изучении состояния эквадорских амазонских лесов, расположенных на высоте не более чем 500 метров от уровня моря. Как отмечают исследователи, данные экосистемы считаются одними из самых разнообразных и богатых во всем мире, однако в прошлом видовое разнообразие флоры и ее географическое распределение практически не изучалось.
Для получения подобных сведений ученые совершили экспедиции в 80 различных регионов амазонских лесов на территории Эквадора, собрали образцы флоры на участках площадью в один гектар и изучили их видовой состав и численность. В дополнение исследователи проанализировали музейные коллекции растительности и содержимое крупных эквадорских гербариев, а также выводы различных научных публикаций, посвященных флоре Эквадора.
Исследователям удалось обнаружить почти 2,3 тыс. видов деревьев, произрастающих во влажных низменных лесах Эквадора, в том числе 80 уникальных для Эквадора видов. Ученые изучили состояние их популяций и определили их статус в соответствии с критериями, сформулированными Международным союзом по охране природы при составлении Красной книги.
Оказалось, что 14% видов уникальной эквадорской растительности относится к категории критически уязвимых видов (CR), а еще 47% относятся к категории вымирающих видов (EN), при этом ареалы обитания некоторых из них сократились на 56% за последние три десятилетия. Некоторые виды деревьев, такие как Annona neoecuadoriensis и Calyptranthes aequatoriensis, могут исчезнуть из эквадорских лесов уже в ближайшие годы, что говорит о необходимости их дополнительной защиты, подытожили ученые.