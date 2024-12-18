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Бейонсе стала рекордсменом по количеству сертификатов RIAA среди женщин-артисток

Американская певица Бейонсе получила 103 сертификата от RIAA (Американской ассоциации звукозаписывающих компаний). Как сказано на официальном сайте организации, этот показатель является рекордом среди женщин-исполнительниц.

Источник: Звук

Американская певица Бейонсе получила 103 сертификата от RIAA (Американской ассоциации звукозаписывающих компаний). Как сказано на официальном сайте организации, этот показатель является рекордом среди женщин-исполнительниц.

«Мы так рады признать невероятный талант, трудолюбие и творческий дух, проявленные в различных жанрах», — поздравила Бейонсе Мишель Баллантайн, президент и главный операционный директор RIAA.

Напомним, что RIAA присуждает золотые и платиновые статусы синглам и альбомам по количеству продаж. Например, чтобы лонгплей получил платиновую сертификацию, его должны купить более миллиона раз.

Ранее издание Billboard назвало Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века.