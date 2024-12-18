Обновленный поезд «Чех» вышел на линию в казанском метро в преддверии Нового года

Программа по замене колесных пар подвижного состава Казанского метрополитена стартовала в прошлом, 2023 году. К данному моменту колесные пары полностью заменены на пяти поездах 2005 года выпуска. Всего при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова для этих составов было закуплено 80 колесных пар — старые уже имели предельный износ.