18 авианаправлений из Нижнего Новгорода будут доступны в новогодние праздники

Нижегородцам будут доступны 11 направлений внутри России и еще 7 международных. В новогодние праздники из аэропорта им. Чкалова можно будет улететь в Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и другие города. Также можно будет отправиться прямым рейсом в Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.