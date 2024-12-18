18 авианаправлений из Нижнего Новгорода будут доступны в новогодние праздники

В новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января из аэропорта Нижнего Новгорода будут доступны 18 направлений полетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Нижегородцам будут доступны 11 направлений внутри России и еще 7 международных. В новогодние праздники из аэропорта им. Чкалова можно будет улететь в Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и другие города. Также можно будет отправиться прямым рейсом в Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
«Самым насыщенным по вылетам и прибытиям в новогодние каникулы станет 29 декабря. В этот день запланировано обслуживание 37 рейсов».
Последним рейсом в 2024 году станет перелет в Новосибирск 31 декабря в 22:25. А первые пассажиры нижегородского аэропорта в 2025 году отправятся в Шарм-эль-Шейх в 5 часов утра 1 января.
Напомним, что с 27 октября нижегородский аэропорт работает по осенне-зимнему расписанию.