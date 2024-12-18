Соцопрос: 56% белорусов связывают надежду на будущее с решениями власти

Белорусы сказали, что связывают надежды на будущее с решениями властей, передает БелТА.
Как рассказала руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, в соцопросе белорусов попросили рассказать об их надеждах на будущее. В итоге 56,5% респондентов сказали, что надежды на будущее связывают с решениями органов государственной власти. Еще 55,8% белорусов сказали, что надеются на самих себя, также 48,7% связывают надежды с родственниками и друзьями. Кроме того, 28,3% возлагают надежды на предприятие или организацию, а 6,2% — на зарубежные страны и международные организации.
В целом, Лашук заметила, что у белорусов референтное окружение, а именно семья и друзья, всегда остаются традиционно на первых местах. Кроме того, белорусы стали больше доверять власти. Граждане Беларуси стали чаще обращаться за помощью к властям, в том числе на личных приемах. Но позитивной тенденцией является и том, что люди надеются на самих себя, понимая, что им нужно и самим предпринимать определенные шаги, в том числе реализовываться в профессии, обеспечивать семью, решать квартирный вопрос.
— Такая целеустремленность, несомненно, способна повышать качество жизни, — прокомментировала специалист, отмечая высокую ответственность белорусов.
Также соцопрос показал, что более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью.
Еще соцопрос показал, что президенту доверяют 86,6% белорусов, правительству — 72,8%.