Соцопрос: 56% белорусов связывают надежду на будущее с решениями власти

В целом, Лашук заметила, что у белорусов референтное окружение, а именно семья и друзья, всегда остаются традиционно на первых местах. Кроме того, белорусы стали больше доверять власти. Граждане Беларуси стали чаще обращаться за помощью к властям, в том числе на личных приемах. Но позитивной тенденцией является и том, что люди надеются на самих себя, понимая, что им нужно и самим предпринимать определенные шаги, в том числе реализовываться в профессии, обеспечивать семью, решать квартирный вопрос.