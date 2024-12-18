Тендер на парковки: кто следующий возьмётся за бардак в Ташкенте?

Совсем недавно тендер на их размещение выиграла компания Balcomuz, которая, мягко говоря, была далека от транспортной инфраструктуры — она занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды. При этом компания заявила о готовности заплатить фантастическую сумму — около 120 миллиардов сумов за аренду парковочных мест на три года. Это было вдвое выше стартовой цены на тендере.
Однако, как стало известно сегодня, Balcomuz по неизвестным причинам отказалась от сделки. На этом фоне был проведён новый аукцион, и победителем стала компания Streetpark Systems, предложившая куда более адекватную цену — 62,9 миллиарда сумов, всего на 10% выше начальной.
В отличие от своего предшественника, Streetpark Systems специализируется на управлении парковками и разработке IT-решений для паркингов. За пять лет на рынке компания успела внедрить системы контроля движения транспорта в Будапеште и системы управления городским парковочным пространством в крупных городах Китая.
Пока неясно, кто стоит за этой компанией, но её портфель международных проектов явно намекает на участие иностранного инвестора. Может быть, это именно то, что нужно городу для решения хронической проблемы с парковками.
Технологии против беспредела
Теперь остаётся главный вопрос: удастся ли новому победителю справиться с хаосом на ташкентских улицах? Ведь проблема не только в отсутствии удобных парковочных мест, но и в привычках некоторых водителей, которые продолжают парковаться где хотят — на тротуарах, пешеходных переходах и даже выделенных полосах для автобусов.
Отдельно стоит задуматься, как платные парковки будут сочетаться с выделенными полосами для общественного транспорта. Они уже существуют на некоторых улицах, и пока непонятно, как парковочные места впишутся в эту систему.
Нужен ли контроль или всё решит культура?
Если новый оператор справится с внедрением технологий — от автоматических систем оплаты до чётких зон парковки — это станет важным шагом к цивилизованному решению проблемы. Однако без усиленного контроля и воспитания у водителей уважения к правилам движения никакие инновации не помогут.
Ташкенту нужны не только современные системы парковки, но и чёткая стратегия взаимодействия парковок с существующей инфраструктурой, особенно с выделенными полосами для общественного транспорта.
Мы будем наблюдать за развитием этой истории. Кто победит — технологии или привычка нарушать — покажет время. Надеемся, что этот сезон сериала о парковках станет последним, и мы наконец увидим порядок на улицах города.