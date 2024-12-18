Тендер на парковки: кто следующий возьмётся за бардак в Ташкенте?

Совсем недавно тендер на их размещение выиграла компания Balcomuz, которая, мягко говоря, была далека от транспортной инфраструктуры — она занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды. При этом компания заявила о готовности заплатить фантастическую сумму — около 120 миллиардов сумов за аренду парковочных мест на три года. Это было вдвое выше стартовой цены на тендере.