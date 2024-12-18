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В Омске на Звездова уже третью неделю топит территорию у колледжа культуры

О ситуации в микрорайоне рассказали неравнодушные омичи.

Источник: Комсомольская правда

Омичи обеспокоены коммунальной аварией недалеко от колледжа культуры по адресу Звездова, дом 95. Как пишут омичи в группе «Сто необычных мест Омска», порыв не устраняется уже больше двух недель. Жители Омска недоумевают, почему такая ситуация сложилась в самом центре Омска.

«Мы уже около двух недель точно ходим по кипятку. Вода течет со все стороны. Почему наши деньги утекают?» — комментируют пост омичи.

В Администрации Омска отреагировали на публикацию. В комментарии жильцам ответили, что все работы на участке будут завершены на этой неделе.

Добавим, что изношенность коммунальных сетей Омска составляет более 70%. По данным мэрии Омска до 2030 года планируется привлечь из федерального бюджета более 7 миллиардов рублей на обновление и замену сетей АО «Тепловая компания». Средства, в том числе, будут направлены в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни».