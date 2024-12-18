В Омске на Звездова уже третью неделю топит территорию у колледжа культуры

Добавим, что изношенность коммунальных сетей Омска составляет более 70%. По данным мэрии Омска до 2030 года планируется привлечь из федерального бюджета более 7 миллиардов рублей на обновление и замену сетей АО «Тепловая компания». Средства, в том числе, будут направлены в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни».