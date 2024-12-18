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Первая в РФ аудитория БРИКС появится в казанском вузе

Первый проректор Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова Игорь Бикеев анонсировал открытие аудитории БРИКС.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом он рассказал на пресс-конференции международной социально-культурной и деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» в Общественной палате РТ.

«Апофеозом завтрашней программы для меня как для ученого станет открытие уникальной, единственной в России аудитории БРИКС. Она предназначена не только для студенческих занятий, но и для проведения самых различных международных мероприятий», — заявил Бикеев.

В аудитории будут стоять стенды посвященные созданию и развитию БРИКС. Концепция межгосударственного объединения возникла еще в 1998 году, считает Бикеев. Уже тогда Евгений Примаков предложил создать тройственный союз Россия-Индия-Китай.

«Обещаю вам — это не просто аудитория, но произведение искусства», — добавил первый проректор КИУ.

образование