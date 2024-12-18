Не только жители Сельмы: в областном минздраве объяснили, кто может записаться на приём в новую поликлинику

Новое медучреждение также является структурным подразделением ГБ № 3. Как уточнил исполняющий обязанности её директора Руслан Кабисов, в приоритете всё же остаются уже прикреплённые пациенты. Участки уже сформированы, к поликлинике отнесли 30 203 взрослых и 5 843 детей.