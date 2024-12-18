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Не только жители Сельмы: в областном минздраве объяснили, кто может записаться на приём в новую поликлинику

Медучреждение является подразделением больницы № 3.

Источник: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Пациенты, прикреплённые к филиалам городской больницы № 3, могут посещать врачей в новой поликлинике на Сельме. Об этом «Клопс» рассказали в министерстве здравоохранения.

Новое медучреждение также является структурным подразделением ГБ № 3. Как уточнил исполняющий обязанности её директора Руслан Кабисов, в приоритете всё же остаются уже прикреплённые пациенты. Участки уже сформированы, к поликлинике отнесли 30 203 взрослых и 5 843 детей.

«Медицинская помощь будет в первую очередь оказываться жителям микрорайона Сельма, проживающим в районе расположения новой поликлиники. Приём будет осуществляться врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, а также узкими специалистами».

заявил Руслан Кабисов

Записаться к специалистам можно по телефону кол-центра 122 либо в личном кабинете электронной регистратуры, где размещена информация о расписании врачей.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил новую поликлинику на Сельме. На территории предусмотрели бесплатную парковку для посетителей и рассказали, как ею пользоваться.

медицина