Уфимский эксперт рассказал о самых действенных методах защиты смартфона от взлома

Немтин рекомендует не отключать запрос пин-кода и не менять его на предложенный устройством по умолчанию. Кроме того, не стоит в пароле использовать числа, которые связаны с датой рождения, номером телефона или же являются логической последовательностью цифр, как, к примеру, 1234, 2468 и 0000. Лучшего всего придумать случайную комбинацию из четырех цифр, которую будет нетрудно запомнить.