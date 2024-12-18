Уфимский эксперт рассказал о самых действенных методах защиты смартфона от взлома

Эксперт в сфере технологий из Уфы Евгений Немтин рассказал, как можно защитить свой смартфон от взлома. В беседе с изданием UfacityNews.ru назвал самые действенные методы.
Специалист утверждает, что и по сей день от несанкционированного доступа к своему гаджету лучше всего защищают пароли. Их разделяют на два типа: PIN-код и код блокировки.
PIN-КОД.
Его устройство запрашивает каждый раз при включении. Пароль осуществляет контроль за SIM-картой. После трех ошибочных ввода кода подряд он позволяет заблокировать смартфон.
Немтин рекомендует не отключать запрос пин-кода и не менять его на предложенный устройством по умолчанию. Кроме того, не стоит в пароле использовать числа, которые связаны с датой рождения, номером телефона или же являются логической последовательностью цифр, как, к примеру, 1234, 2468 и 0000. Лучшего всего придумать случайную комбинацию из четырех цифр, которую будет нетрудно запомнить.
КОД БЛОКИРОВКИ.
Евгений Немтин советует активировать на телефоне запрос кода блокировки после выхода устройства из спящего режима. У пользователя есть возможность самому указать время, через которое гаджет будет автоматически блокироваться.
Благодаря коду блокировки посмотреть информацию на потерянном или украденном телефоне посторонний не сможет. Шансы на это увеличатся, если установить пароль длиннее четырех символов.
А чтобы каждый раз не заморачиваться вводом длинного кода, уфимский эксперт рекомендует активировать вход по графическому ключу или по биометрическим данным (отпечатку пальца или распознаванию черт лица).
Кстати, отдельный пароль или графический ключ можно установить для разных приложений (банковских, системных, платежных сервисов и SMS) и выключить для них показ уведомлений. Так, прочитать оповещения и смски можно будет только после ввода пароля или ключа. Мошенникам же в таком случае не удастся зайти в приложения и увидеть сообщения с кодами подтверждения.
А ЧТО ТАМ С IMEI-КОДОМ?
Это серийный номер смартфона, который производитель помещает на заднюю панель устройства. Его специалисты тоже рекомендуют бережно хранить. Лучше всего его где-нибудь отдельно записать. Если телефон потеряется или будет украден, с помощью кода можно будет заблокировать его во всех сетях.
Если же наклейка с задней панели куда-то подевалась, код можно узнать, набрав *#06# на клавиатуре. Эта комбинация, если что, едина для всех мобильных операторов.
Способов защитить личные данные — великое множество, однако, по словам специалистов, самый надежный — просто не хранить их на своем телефоне.
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