Новый детский сад построили в Иркутске

Новый детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха Иркутска готов принимать детей. Здание полностью достроено и получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
Детское учреждение рассчитано на 150 мест. Это первый трехэтажный детсад в городе. Строительство велось с 2022 года, средства выделялись по нацпроекту «Демография» из бюджетов всех уровней: города, области и федерации. В целом сумма составила 476 миллионов рублей.
Новое здание станет филиалом детского сада № 20 «Росинка». Здесь будет действовать шесть групп — одна ясельная, две младшие, а также средняя, старшая и подготовительная. Все помещения готовы к встрече воспитанников: оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет для дополнительных занятий, кабинет логопеда. Есть медицинский кабинет, пищеблок и прачечная. В соответствии с современными требованиями, здание оснащено лифтом и охранной системой.
Благоустроили строители прилегающую территорию, куда дети будут выходить на прогулки. окружать площадки будет живая изгородь.
Заканчивается строительство еще одного детского сада. До конца года планируется ввести в эксплуатацию здание, рассчитанное на 110 мест, в Черемхово. Его возводят по региональной программе «Развитие образования».