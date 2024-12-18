Новый детский сад построили в Иркутске

Новое здание станет филиалом детского сада № 20 «Росинка». Здесь будет действовать шесть групп — одна ясельная, две младшие, а также средняя, старшая и подготовительная. Все помещения готовы к встрече воспитанников: оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинет для дополнительных занятий, кабинет логопеда. Есть медицинский кабинет, пищеблок и прачечная. В соответствии с современными требованиями, здание оснащено лифтом и охранной системой.