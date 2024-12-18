Проезд по Профессорскому уголку в Алуште откроют 27 декабря

В Алуште продолжается восстановление западной набережной, пляжи которой были повреждены штормом осенью прошлого года. На время работы крупной техники, чтобы обеспечить безопасность, проезд по Профессорскому уголку был перекрыт, однако на новогодние каникулы это ограничение будет снято. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила об этом в прямом эфире Центра управления регионом Республики Крым, передает «Крымское информационное агентство».
«Многие жители и гости нашего города уже приобрели путевки в пансионаты, гостиницы, многие приезжают в аквапарк. Поэтому 27 декабря мы откроем нашу набережную, и проезд будет разрешен до конца новогодних праздников».
Она также сообщила, что после праздников работы на набережной возобновятся, чтобы окончательно подготовить ее к курортному сезону. В настоящее время идет восстановление спусков, лестниц и домиков спасателей. Также специалисты занимаются отсыпкой пляжей, которые в будущем планируется значительно расширить.