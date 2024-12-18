Проезд по Профессорскому уголку в Алуште откроют 27 декабря

В Алуште продолжается восстановление западной набережной, пляжи которой были повреждены штормом осенью прошлого года. На время работы крупной техники, чтобы обеспечить безопасность, проезд по Профессорскому уголку был перекрыт, однако на новогодние каникулы это ограничение будет снято. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила об этом в прямом эфире Центра управления регионом Республики Крым, передает «Крымское информационное агентство».