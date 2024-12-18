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В Ростовской области из-за кошки ввели карантин по бешенству

Карантин из-за бешеной кошки ввели в Цимлянском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе Ростовской области из-за больной кошки ввели карантин по бешенству. Постановление об этом было опубликовано на портале правовой информации.

Очагом инфекции оказалось домовладение в хуторе Железнодорожном Маркинского сельского поселения. Также в потенциально неблагополучную зону попала территория радиусом в три километра.

Теперь из-за карантина в указанном районе ограничили оборот животных и продуктов животноводства. Исключение составили только предприятия по убою и переработке свиней.

Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться человек после нападения животного. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.