J. Cole хочет выпустить новую музыку до начала апреля

Американский хип-хоп-исполнитель J. Cole сообщил публике, что планирует выступить на фестивале Dreamville Fest с новой музыкой. Проведение мероприятия запланировано на 5 и 6 апреля.
J. Cole сделал неожиданное заявление во время концерта в Нью-Йорке, посвященного десятилетнему юбилею его альбома 2014 Forest Hills Drive. «Увидимся на фестивале Dreamville. Надеюсь, у меня будет что спеть для вас», — сказал он зрителям, пишет издание Billboard.
Фанаты предполагают, что J. Cole имел в виду свой долгожданный альбом под названием The Fall Off. Рэпер подтвердил, что работает над этой пластинкой, еще в 2018 году.
Ранее хип-хоп-исполнитель представил две неизданные песни с участием Кендрика Ламара в своем подкасте.