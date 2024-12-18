J. Cole хочет выпустить новую музыку до начала апреля

J. Cole сделал неожиданное заявление во время концерта в Нью-Йорке, посвященного десятилетнему юбилею его альбома 2014 Forest Hills Drive. «Увидимся на фестивале Dreamville. Надеюсь, у меня будет что спеть для вас», — сказал он зрителям, пишет издание Billboard.