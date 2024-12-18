«Надеемся, вы взяли с собой кофе в это долгое приключение»: пробки в Иркутске вечером 18 декабря парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 18 декабря 2024 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, парализовало движение в центральной части города. В ожидании стоят водители на Ленина, Дзержинского, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Степана Разина, Чкалова и многих других.
Пробки в Иркутске вечером 18 декабря 2024.
Также многокилометровые очереди собрались на Глазковском мосту. А вот Академический, Иркутный и плотина ГЭС практически свободны — проехать можно без проблем. Чтобы не терять зря время, водители переговаривается между собой в чате.
— Надеемся, что вы взяли с собой кофе в это долгое приключение…
— А можно поскорее, есть хочется.
— Что происходит?! Почему все колом стоит?
Видимо, сильный снегопад сделал свое дело. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 18 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники предложили монтеру из Братска заработать на лайках и украли 600 тысяч.