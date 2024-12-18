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«Надеемся, вы взяли с собой кофе в это долгое приключение»: пробки в Иркутске вечером 18 декабря парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 18 декабря достигли десяти баллов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске вечером 18 декабря 2024 достигли максимальных десяти баллов. Судя по картам, парализовало движение в центральной части города. В ожидании стоят водители на Ленина, Дзержинского, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Степана Разина, Чкалова и многих других.

Пробки в Иркутске вечером 18 декабря 2024.

Также многокилометровые очереди собрались на Глазковском мосту. А вот Академический, Иркутный и плотина ГЭС практически свободны — проехать можно без проблем. Чтобы не терять зря время, водители переговаривается между собой в чате.

— Надеемся, что вы взяли с собой кофе в это долгое приключение…

— А можно поскорее, есть хочется.

— Что происходит?! Почему все колом стоит?

Видимо, сильный снегопад сделал свое дело. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 18 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники предложили монтеру из Братска заработать на лайках и украли 600 тысяч.