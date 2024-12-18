Разработан способ продления жизни домашних питомцев

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые в Москве разработали инновационный способ сохранения стволовых клеток, который позволяет продлить жизнь домашним животным. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
«Российские ученые создали банк стволовых клеток домашних питомцев. Сохраненные клетки помогают продлить жизнь возрастным животным и вылечить хронические заболевания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отечественная биотехнологическая компания, которая специализирется на разработке регенеративной ветеринарной медицины, создала криобанк, сохраняющий стволовые клетки животных, которым противопоказано использование фармпрепаратов на основе донорского биоматериала.
Как добавили в пресс-службе, аутологичные клетки животного-пациента собирают при плановых операциях, таких как стерилизация, что позволяет избежать дополнительных медицинских вмешательств. После этого из фрагмента ткани в лаборатории выделяются стволовые клетки. Из них создают биоветеринарный клеточный препарат, который можно использовать местно или внутривенно, в зависимости от типа заболевания.
Разработанная технология препятствует отмиранию тканей, купирует воспалительный процесс, способствует заживлению травмы, регенерирует соединительную ткань.