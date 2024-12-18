Разработан способ продления жизни домашних питомцев

Как добавили в пресс-службе, аутологичные клетки животного-пациента собирают при плановых операциях, таких как стерилизация, что позволяет избежать дополнительных медицинских вмешательств. После этого из фрагмента ткани в лаборатории выделяются стволовые клетки. Из них создают биоветеринарный клеточный препарат, который можно использовать местно или внутривенно, в зависимости от типа заболевания.