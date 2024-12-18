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Разработан способ продления жизни домашних питомцев

Отечественная биотехнологическая компания, которая специализирется на разработке регенеративной ветеринарной медицины, создала криобанк, сохраняющий стволовые клетки животных, которым противопоказано использование фармпрепаратов на основе донорского биоматериала.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые в Москве разработали инновационный способ сохранения стволовых клеток, который позволяет продлить жизнь домашним животным. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Российские ученые создали банк стволовых клеток домашних питомцев. Сохраненные клетки помогают продлить жизнь возрастным животным и вылечить хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отечественная биотехнологическая компания, которая специализирется на разработке регенеративной ветеринарной медицины, создала криобанк, сохраняющий стволовые клетки животных, которым противопоказано использование фармпрепаратов на основе донорского биоматериала.

Как добавили в пресс-службе, аутологичные клетки животного-пациента собирают при плановых операциях, таких как стерилизация, что позволяет избежать дополнительных медицинских вмешательств. После этого из фрагмента ткани в лаборатории выделяются стволовые клетки. Из них создают биоветеринарный клеточный препарат, который можно использовать местно или внутривенно, в зависимости от типа заболевания.

Разработанная технология препятствует отмиранию тканей, купирует воспалительный процесс, способствует заживлению травмы, регенерирует соединительную ткань.