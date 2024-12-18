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Старый кинотеатр в Питере станет музеем

В Санкт-Петербурге отреставрируют здание бывшего кинотеатра «Глобус». Оно расположено по адресу Московский проспект, дом 188а.

Источник: ГМИ СПб

Ордер на установку строительных лесов вокруг здания, складирование материалов и оборудования при капитальном ремонте объекта уже выдали, сообщает Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга.

Памятник культурного наследия федерального значения «Павильон шахматно-шашечный», с таким предназначением его строили, открыли в 1952 году. Спустя шесть лет там заработал кинотеатр «Глобус» на 177 мест. В кинотеатре демонстрировали научно-популярные и хроникально-документальные фильмы, к нему вела дорожка от Московского проспекта.

Здание бывшего кинотеатра «Глобус», который сегодня не действует, отдали под филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Здесь будет расположена экспозиция о том, как город приходил в себя после начала блокады в 1942 году. Помещение с отдельным входом приспособят для экспозиции об истории кирпичного завода № 1, печи которого использовались в том же 1942 году как крематорий.

Как добавили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, привести в порядок здание должны до 30 июня 2025 года.