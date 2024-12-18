Старый кинотеатр в Питере станет музеем

Здание бывшего кинотеатра «Глобус», который сегодня не действует, отдали под филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Здесь будет расположена экспозиция о том, как город приходил в себя после начала блокады в 1942 году. Помещение с отдельным входом приспособят для экспозиции об истории кирпичного завода № 1, печи которого использовались в том же 1942 году как крематорий.