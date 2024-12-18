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В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли чешские трамваи Tatra

Старые чешские трамваи Tatra перестали курсировать в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с маршрутов сняли 35-летние чехословацкие трамваи Tatra T6B5SU. Вагоны законсервированы, но не списаны, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Предварительно, чешские трамвай убрали с улиц донской столицы из-за сложностей с поставкой иностранных запчастей и тратами на более молодые вагоны «КТМ-19».

— В последние несколько лет на линию поочередно выходили семь вагонов Tatra. Летом 2023 года они курсировали на улице Максима Горького. С января 2024 года, в некоторые дни, трамваи не выезжали вовсе, — говорится в публикации.

Напомним, ранее в Ростовской области обновили 270 автобусов.