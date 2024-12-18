Последние американские войска покинули Ирак 13 лет назад

Дискуссии о «пробирке» лишь уводят внимание в сторону от реальной подоплеки войны. Важно понимать, что война с Ираком де-факто не прекращалась с 1991 года, когда войска Международной коалиции выбили саддамовскую армию из Кувейта. С тех пор над всей территорией к югу от Багдада была провозглашена бесполетная зона. На деле же это означало, что любой самолет и любое средство ПВО тяжелее ПЗРК, оказавшиеся в этой зоне, немедленно (по возможности) уничтожались. Уже в декабре 1992 года американский F-16 сбил иракский МиГ-25, спустя месяц — МиГ-23. В дальнейшем иракская авиация действовала осторожно и не сближалась с самолетами коалиции, хотя эпизодические воздушные бои и операции по подавлению ПВО продолжались вплоть до самой войны 2003 года.