Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе

Сотрудники ГАИ стреляли по колесам Opel пьяной бесправницы под Копылем.

Источник: Комсомольская правда

В Копыльском районе сотрудники ГАИ со стрельбой задерживали пьяную женщину на иномарке, рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию вечером 17 декабря позвонили очевидцы, завившие, что в агрогородке Быстрица Копыльского района на «Опеле» катается предположительно пьяный водитель.

Прибывшие по вызову инспекторы ГАИ обнаружили авто и подали сигнал об обстановке. Но водитель только ускорился, пытаясь скрыться, началась погоня. Преследуя машину уже за пределами населенного пункта, гаишники стали стрелять по колесам иномарки.

Выяснилось, что машиной управляла 31-летняя жительница Копыля, у которой нет и не было водительских прав. Медосвидетельствование показало в крови фигурантки 2 промилле алкоголя.

На пьяную бесправницу составили семь административных протоколов, в том числе за неповиновение. Женщину поместили в ИВС, а машину доставили на штрафстоянку.

Еще «тетя из России» выманила у белоруски 4000 рублей под предлогом подарка из банка.

Также в Минске пенсионер отдал мошенникам $12 тысяч и забрал у двух других пенсионеров еще 22 тысячи рублей.