ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе

Прибывшие по вызову инспекторы ГАИ обнаружили авто и подали сигнал об обстановке. Но водитель только ускорился, пытаясь скрыться, началась погоня. Преследуя машину уже за пределами населенного пункта, гаишники стали стрелять по колесам иномарки.