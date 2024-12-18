Подозреваемый в нападении на людей в Ростове может избежать тюремного заключения

Напомним, происшествие случилось 16 декабря. По версии следствия, подозреваемый напал с ножом на девушку в Аксайском районе и на подростка в Северном микрорайоне Ростова. В тот же день его задержали, а 18 декабря отправили в СИЗО на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».