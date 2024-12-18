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Подозреваемый в нападении на людей в Ростове может избежать тюремного заключения

Делом о нападениях на людей в Ростове занялся отдел по расследованию особо важных дел.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемый в нападении на людей ростовчанин может избежать тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, происшествие случилось 16 декабря. По версии следствия, подозреваемый напал с ножом на девушку в Аксайском районе и на подростка в Северном микрорайоне Ростова. В тот же день его задержали, а 18 декабря отправили в СИЗО на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».

По данным издания, делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Если подтвердится, что он проходил лечение в психиатрической больнице, ему назначат судебно-медицинскую экспертизу.

— Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения, — сообщается РИА.