Подозреваемый в нападении на людей в Ростове может избежать тюремного заключения

Подозреваемый в нападении на людей ростовчанин может избежать тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, происшествие случилось 16 декабря. По версии следствия, подозреваемый напал с ножом на девушку в Аксайском районе и на подростка в Северном микрорайоне Ростова. В тот же день его задержали, а 18 декабря отправили в СИЗО на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».
По данным издания, делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Если подтвердится, что он проходил лечение в психиатрической больнице, ему назначат судебно-медицинскую экспертизу.
— Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения, — сообщается РИА.