Институт океанологии РАН открыл новые глубоководные течения в Атлантике

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» вернулось в порт Калининграда после двухмесячной экспедиции. Ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Срединно-Атлантического хребта, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
«Ученые впервые обнаружили глубоководные течения в разломах Океанографер, Хайес и Атлантис Срединно-Атлантического хребта. Потоки вод с севера и юга Атлантического океана распространяются здесь навстречу друг другу на различных глубинах, перемешиваются и заполняют глубоководные впадины разломов. Кроме того, океанологи провели первое детальное гидрофизическое исследование течения в разломе Кейн на протяжении 800 км. Несмотря на то, что разлом расположен далеко на север от экватора, здесь были обнаружены воды антарктического происхождения, затекающие как с востока, так и с запада, что свидетельствует о влиянии на глубоководные течения обеих ветвей антарктических вод, расположенных к востоку и западу от Срединно-Атлантического хребта», — говорится в сообщении.
Основной целью завершившейся экспедиции стало комплексное изучение процессов осадконакопления и динамики придонных течений в малоизученных разломах и каналах Центральной Атлантики на больших глубинах. Помимо фундаментальных научных задач, выполнявшихся в рамках пяти тем государственного задания и трех грантов Российского научного фонда, океанологи протестировали экспериментальное гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное по программе импортозамещения. Работы проводились как в буксируемом режиме на различных скоростях судна, так и на больших глубинах в режиме отдельных зондирований.
Работа велась круглосуточно всю экспедицию — на полигонах работы проводились одновременно с бака и кормы судна, между полигонами выполнялись попутные работы — буксировка магнитометра, сейсмопрофилирование, измерение течений в верхнем слое океана. За 60 суток было пройдено более 10 тыс. морских миль, проведены исследования на восьми полигонах, включая разломы Срединно-Атлантического хребта и ряд полигонов в восточной Атлантике. Глубоководные работы проводились на глубинах до 6 тыс. метров. Выполненные в экспедиции магнитные измерения позволили идентифицировать магнитные аномалии и рассчитать скорости спрединга сегментов Северо-Американской плиты на период до 20 млн лет. В результате проведенных исследований ученые определили внутреннюю магнитную структуру горы Грейт Метеор, выявили расположение источников локальных магнитных аномалий и положение магматических очагов и питающих каналов.
В экспедиции приняли участие ученые из Института океанологии РАН, Балтийского федерального университета им. И. Канта, инженеры АО «Морские неакустические комплексы и системы», а также студенты различных российских вузов. Из 22 человек научного состава 17 человек составили молодые ученые, студенты, аспиранты и выпускники ведущих российских институтов и университетов.
«Самое главное в любой экспедиции — это люди, и в нашем случае все сложилось идеально. У нас был самый профессиональный экипаж, который обеспечивал научные работы в любых условиях — при поломках оборудования, в ветер и шторм, днем и ночью — судно было готово к забортным работам в любой момент на протяжении всех 60 суток экспедиции. И у нас была лучшая молодая научная команда, в которой все сплотились вокруг общей научной идеи и слаженно работали эти два месяца. С такой командой можно идти вокруг света», — прокомментировал начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Дмитрий Фрей, чьи слова приводятся в сообщении.