Институт океанологии РАН открыл новые глубоководные течения в Атлантике

«Самое главное в любой экспедиции — это люди, и в нашем случае все сложилось идеально. У нас был самый профессиональный экипаж, который обеспечивал научные работы в любых условиях — при поломках оборудования, в ветер и шторм, днем и ночью — судно было готово к забортным работам в любой момент на протяжении всех 60 суток экспедиции. И у нас была лучшая молодая научная команда, в которой все сплотились вокруг общей научной идеи и слаженно работали эти два месяца. С такой командой можно идти вокруг света», — прокомментировал начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Дмитрий Фрей, чьи слова приводятся в сообщении.