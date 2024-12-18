Живые и искусственные: сколько стоят елки в Крыму

Жители Крыма начинают украшать дом к Новому году. Один из главных атрибутов праздника — елка. Людям предлагают различные варианты: живые деревья продаются на елочных базарах, искусственные можно приобрести в магазинах. Стоимость «настоящей» красавицы начинается в среднем от 1500 рублей. Более подробно — в материале ИА SevastopolMedia.
Из живых деревьев самым бюджетным вариантом будет сосна. Ее цена — от 1000 рублей. Ель подороже — от 1400 рублей. Еще выше стоимость пихты — от 1500 рублей.
Есть варианты сэкономить и выбрать дерево высотой 60 см, оно обойдется примерно в 700 рублей. А за премиальные ели высотой больше 2,6 метров придется выложить от 4500 рублей.
Что касается искусственных елок, то средняя стоимость дерева высотой 1,2 метра — 8 120 рублей. Если рассматривать елку в 90 см, то сумма поменьше — 4 750 рублей. Для любителей высоких деревьев есть предложения даже в районе 68 000 рублей за 3 метра.
Заснеженные искусственные елки стоят немного дороже обычных— за 90 см надо отдать 9 480 рублей. Уже сейчас они в дефиците. Для колоритного решения можно выбрать разноцветное дерево, стоимость равна 5 590 рублей за 90 см.
В каждом варианте есть свои плюсы. Искусственные елки известны своим долголетием, а настоящие дарят хвойный аромат.