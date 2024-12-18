Живые и искусственные: сколько стоят елки в Крыму

Жители Крыма начинают украшать дом к Новому году. Один из главных атрибутов праздника — елка. Людям предлагают различные варианты: живые деревья продаются на елочных базарах, искусственные можно приобрести в магазинах. Стоимость «настоящей» красавицы начинается в среднем от 1500 рублей. Более подробно — в материале ИА SevastopolMedia.