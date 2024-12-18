Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Живые и искусственные: сколько стоят елки в Крыму

Цены стартуют от 1,5 тысяч рублей.

Жители Крыма начинают украшать дом к Новому году. Один из главных атрибутов праздника — елка. Людям предлагают различные варианты: живые деревья продаются на елочных базарах, искусственные можно приобрести в магазинах. Стоимость «настоящей» красавицы начинается в среднем от 1500 рублей. Более подробно — в материале ИА SevastopolMedia.

Из живых деревьев самым бюджетным вариантом будет сосна. Ее цена — от 1000 рублей. Ель подороже — от 1400 рублей. Еще выше стоимость пихты — от 1500 рублей.

Есть варианты сэкономить и выбрать дерево высотой 60 см, оно обойдется примерно в 700 рублей. А за премиальные ели высотой больше 2,6 метров придется выложить от 4500 рублей.

Что касается искусственных елок, то средняя стоимость дерева высотой 1,2 метра — 8 120 рублей. Если рассматривать елку в 90 см, то сумма поменьше — 4 750 рублей. Для любителей высоких деревьев есть предложения даже в районе 68 000 рублей за 3 метра.

Заснеженные искусственные елки стоят немного дороже обычных— за 90 см надо отдать 9 480 рублей. Уже сейчас они в дефиците. Для колоритного решения можно выбрать разноцветное дерево, стоимость равна 5 590 рублей за 90 см.

В каждом варианте есть свои плюсы. Искусственные елки известны своим долголетием, а настоящие дарят хвойный аромат.