Сергей Собянин: «Зима в Москве» привлекает в столицу большое количество туристов

К уровню прошлого года спрос вырос на один процент. При этом на даты с 29 декабря по 8 января забронировано в среднем 55 процентов номерного фонда. Это тоже на один процент больше, чем за те же даты прошлогодних праздников. На два пункта — до 68 процентов — увеличилась загрузка номеров отелей в новогоднюю ночь. Кроме того, только пятая часть комнат гостиниц категорий от трех до пяти звезд, расположенных в центре столицы, пока свободна. При этом на Центральный административный округ приходится 38 процентов качественного номерного фонда города.