Сергей Собянин: «Зима в Москве» привлекает в столицу большое количество туристов

Столица, украшенная к новогодним праздникам, привлекает путешественников. Проект «Зима в Москве» охватил весь город и предлагает сотни мероприятий и возможностей разнообразить досуг на любой вкус и в любой компании. О том, как жители и гости столицы могут провести время на праздничных площадках, а также о готовности сферы гостеприимства к большому потоку туристов Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
В частности, в рамках проекта «Московские сезоны» можно отправиться на фестиваль «Путешествие в Рождество», а еще покататься на коньках или с горки, посмотреть ледовое шоу, стать участником театральной постановки или спортивных соревнований, присоединиться к мастер-классам по изготовлению подарков и купить сувенир у столичных мастеров.
«Неудивительно, что уже в начале декабря в московских гостиницах было забронировано больше половины номеров (65 процентов) на даты с 31 декабря по 5 января. Причем показатели превысили аналогичные за прошлый год», — отметил мэр Москвы.
К уровню прошлого года спрос вырос на один процент. При этом на даты с 29 декабря по 8 января забронировано в среднем 55 процентов номерного фонда. Это тоже на один процент больше, чем за те же даты прошлогодних праздников. На два пункта — до 68 процентов — увеличилась загрузка номеров отелей в новогоднюю ночь. Кроме того, только пятая часть комнат гостиниц категорий от трех до пяти звезд, расположенных в центре столицы, пока свободна. При этом на Центральный административный округ приходится 38 процентов качественного номерного фонда города.
В нынешнем году каждый пятый постоялец — гость из дальнего и ближнего зарубежья. Активно бронируют номера на новогодние праздники граждане Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ.
Жители Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Ярославля, Краснодара и других российских городов также намерены разместиться в этот период в московских гостиницах. В отелях всегда рады туристам, а в предстоящие праздники готовы впечатлить не только отменным сервисом, но и роскошными новогодними украшениями.
С ними соревнуются и другие представители бизнеса: рестораны, бары и магазины.
«К слову, про соревнования — это не фигура речи. Как и в прошлом году, мы проведем конкурс среди представителей бизнеса на лучшее оформление витрин и фасадов. Список участников расширен, а общий призовой фонд составит 700 миллионов рублей. Плюс у предпринимателей есть дополнительная возможность компенсировать расходы на праздничное и тематическое оформление и получить городской грант до двух миллионов рублей», — уточнил Сергей Собянин.
Для этого необходимо быть московским налогоплательщиком, зарегистрированным как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не менее года, а также иметь право собственности или пользования на объект, где расположен бизнес. Он должен находиться на первом этаже здания и выходить на одну из улиц Москвы. Подать заявку можно на сайте до 28 декабря 2024 года.