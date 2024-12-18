В Перми открылись бесплатные катки

С 18 декабря, в Перми заработали бесплатные катки. Они открыты для пермяков каждый вторник, среду и пятницу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Для свободного посещения открыты следующие площадки: стадион «Гайва» на улице Карбышева, 52, стадион «Спутник» на улице Мензелинская, 12, хоккейная коробка спорткомплекса «Победа» на улице Обвинская, 9, стадион «Молния» на улице Волховская, 26, каток у «Гознака» на улице Кавалерийская, 3а, стадион «Авангард» на улице Светлогорская, 14.
Пермяки могут посещать бесплатный каток трижды в неделю: во вторник, среду и пятницу с 20.00 до 22.00.