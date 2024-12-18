Найдены свидетельства хищнического поведения у калифорнийских сусликов

10 лет назад экологи начали долгосрочные наблюдения за тем, как меняется состояние популяций этих грызунов в Калифорнии под действием перемен климата и антропогенных факторов. В рамках одной из сессий наблюдений студенты Смит заметили, что некоторые суслики нападали на полевок, убивали их и утаскивали в свои норы. Данное необычное поведение заинтересовало биологов и они всесторонне изучили его при содействии «гражданских ученых», любителей науки, проживающих в Калифорнии.