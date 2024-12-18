Найдены свидетельства хищнического поведения у калифорнийских сусликов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Американские зоологи обнаружили, что калифорнийские суслики периодически активно охотятся на полевок, что ученые связывают с резким ростом численности второго вида грызунов на юго-западе США в самые жаркие летние месяцы. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).
«Мы никогда раньше не сталкивались с подобным поведением сусликов. С этими животными мы очень часто контактируем и видим их в окружающей нас среде, однако теперь нам удалось открыть абсолютно новую форму поведения. С помощью большого числа любителей науки нам удалось выяснить, что подобные хищнические повадки характерны для очень большого числа сусликов», — пояснила доцент университета штата Висконсин Дженнифер Смит, чьи слова приводит пресс-служба UCD.
Как объясняют ученые, калифорнийские суслики (Otospermophilus beecheyi) — одни из самых распространенных грызунов, населяющих территорию Калифорнии, других южных и западных регионов США, а также Мексики. Эти млекопитающие любопытны и не проявляют страха по отношению к человеку, в результате чего они часто контактируют с людьми и выпрашивают у них еду.
10 лет назад экологи начали долгосрочные наблюдения за тем, как меняется состояние популяций этих грызунов в Калифорнии под действием перемен климата и антропогенных факторов. В рамках одной из сессий наблюдений студенты Смит заметили, что некоторые суслики нападали на полевок, убивали их и утаскивали в свои норы. Данное необычное поведение заинтересовало биологов и они всесторонне изучили его при содействии «гражданских ученых», любителей науки, проживающих в Калифорнии.
Проведенные ими наблюдения показали, что Otospermophilus beecheyi систематически нападали на полевок в два самых жарких летних месяца, в июне и июле, что особенно часто происходило в те недели, когда численность полевок резко возрастала. Так, почти каждая вторая встреча (42%) между сусликами и полевками заканчивалась нападением первых на последних и сопровождалась активной борьбой между грызунами и длительной погоней за жертвой.
Таким образом, как отмечают ученые, суслики вели себя сразу в нескольких регионах калифорнийского регионального парка Брионес, что говорит о высокой распространенности хищнического поведения среди этих грызунов. По мнению исследователей, наличие подобной формы поведения у сусликов указывает на то, что они являются не травоядными животными, а оппортунистическими всеядными существами, способными переключаться между разными типами пищи в зависимости от ее доступности.