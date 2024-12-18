Горвласти: эстакадный мост расширят почти на 10 метров для велосипедистов

«Я сразу поясню, почему такой профиль выбран, — объяснил Романов. — Потому что здесь необходимо предусмотреть территорию для жизни всех участников дорожного движения, так сказать. Для транспортных средств мы оставляем 4 полосы движения, для пешеходов выделяем комфортный тротуар. В профиле здесь показан тротуар 2,25 метра, но на самом деле по техническому заданию он до 3 метров доходит. Далее предусматривается также и велосипедная дорожка 2−2,5 метра».