Подтопленный участок трассы «Джубга — Сочи» открыли для движения

Также ранее мы сообщали, что в прошлую ночь дежурные бригады устраняли подтопления на дорогах и придомовых территориях, а также откачивали скопившуюся воду. Всю ночь подтапливаемые участки укрепляли мешками с песком и убирали поваленные деревья.