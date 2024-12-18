Подтопленный участок трассы «Джубга — Сочи» открыли для движения

Ранее появилась информация о том, что участок в районе сочинского обхода закрыт после подтопления. Сотрудники ГИБДД организовали объезд.
В настоящее время специалисты ликвидировали последствия непогоды.
Напомним, в ночь на 18 декабря в Сочи разбушевалась непогода. Основной удар стихии приняли Адлерский и Хостинский районы. Специалисты зафиксировали 13 оползней и восемь поврежденных участков дорог.
Также ранее мы сообщали, что в прошлую ночь дежурные бригады устраняли подтопления на дорогах и придомовых территориях, а также откачивали скопившуюся воду. Всю ночь подтапливаемые участки укрепляли мешками с песком и убирали поваленные деревья.