Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтопленный участок трассы «Джубга — Сочи» открыли для движения

Подтопленный участок трассы «Джубга — Сочи» открыли для движения, сообщает региональный Оперативный штаб.

Ранее появилась информация о том, что участок в районе сочинского обхода закрыт после подтопления. Сотрудники ГИБДД организовали объезд.

В настоящее время специалисты ликвидировали последствия непогоды.

Напомним, в ночь на 18 декабря в Сочи разбушевалась непогода. Основной удар стихии приняли Адлерский и Хостинский районы. Специалисты зафиксировали 13 оползней и восемь поврежденных участков дорог.

Также ранее мы сообщали, что в прошлую ночь дежурные бригады устраняли подтопления на дорогах и придомовых территориях, а также откачивали скопившуюся воду. Всю ночь подтапливаемые участки укрепляли мешками с песком и убирали поваленные деревья.