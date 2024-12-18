Нейросети адаптировали для прогнозирования дефектов в стали для АЭС

Для избавления от этих недостатков российские ученые создали систему ИИ, которая способна с очень высокой средней точностью, порядка 98,9%, прогнозировать то, как нейтронное облучение будет влиять на структуру стальных конструкций в широком диапазоне температур и составов этих материалов. Для ее разработки ученые изучили и объединили данные, полученные при изучении структуры свыше 1,1 тыс. облученных образцов стали, и использовали эти сведения для обучения созданного ими алгоритма.