Каникулы в Молдове могут существенно затянуться: Учителя намерены бастовать и добиваться повышения зарплат после Нового года

Об этом, заявил председатель федерации профсоюзов образования и науки республики Геннадий Донос.
Работники сферы образования из разных районов Молдовы в минувшую пятницу провели акцию протеста в Кишиневе перед зданием парламента, чтобы потребовать повышения зарплат. Власти обещали рассмотреть этот вопрос.
«Конечно, мы понимаем экономическую и финансовую ситуацию, но мы уже нашли некоторые компромиссы. Если эти повышения через научную степень и категорию оплаты труда окажутся хорошими, и если переговоры продолжатся, и будут рассмотрены другие перераспределения бюджета на 2025 год, возможно, мы пересмотрим наши претензии. Но многие коллеги готовы к тому, что после Нового года они не вернутся в классы», — заявил Донос в телеэфире.
То есть, осуществленный министром образования Даном Перчуном перевод стрелок на спикера Игоря Гросу равно как и его предложение «быть реалистами» впечатлили в учительском сообществе чуть менее, чем никого.
Источник: t.me/rusputnikmd.