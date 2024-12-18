Каникулы в Молдове могут существенно затянуться: Учителя намерены бастовать и добиваться повышения зарплат после Нового года

«Конечно, мы понимаем экономическую и финансовую ситуацию, но мы уже нашли некоторые компромиссы. Если эти повышения через научную степень и категорию оплаты труда окажутся хорошими, и если переговоры продолжатся, и будут рассмотрены другие перераспределения бюджета на 2025 год, возможно, мы пересмотрим наши претензии. Но многие коллеги готовы к тому, что после Нового года они не вернутся в классы», — заявил Донос в телеэфире.