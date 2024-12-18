Названы лауреаты премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства

В Омске прошла церемония награждения лучших представителей сферы культуры и искусств.
Первый заместитель министра Ольга Акимова поздравила руководителей учреждений культуры и деятелей искусств с праздником, отметив их вклад в сохранение культурных традиций и создание яркой событийной жизни региона.
«Ваша работа помогла Омску выиграть конкурс на звание “Культурная столица России”, впереди нас ждут масштабные проекты и программы, направленные на поддержание бодрости духа у бойцов, воспитание патриотизма и процветание региона», — подчеркнула Ольга Акимова.
В 1994 году указом главы региона была учреждена премия губернатора за заслуги в развитии культуры и искусства, лауреатами которой ежегодно становятся художники, писатели, музыканты, актеры, режиссеры и организаторы культурно-досуговых программ. Премия носит имена выдающихся земляков: Леонида Мартынова, Ножери Чонишвили, Кондратия Белова, Виссариона Шебалина, Ивана Андреева.
В этом году были учреждены две новые номинации — за заслуги в развитии музейного дела имени Андрея Палашенкова и за заслуги в развитии издательского дела.
Лауреатами премии губернатора Омской области в области литературы имени Леонида Мартынова стали Анастасия Белоусова за создание книги стихов «Городская птица» и Ирина Четвергова за книгу «Очень солнечно от облепих».
Диплом лауреата премии губернатора Омской области имени Ножери Чонишвили за спектакли «Варшавская мелодия» и «Иркутская история» получил Константин Рехтин, главный режиссер Омского Северного драматического театра имени М. А. Ульянова.
Владимир Сидоров, член ВТОО «Союз художников России», стал лауреатом премии губернатора Омской области имени Кондратия Белова за серию работ «Моя Родина».
Григорий Вевер, главный дирижер Камерного оркестра Омской филармонии, получил премию имени Виссариона Шебалина за пропаганду академического музыкального искусства и проект «Камерный оркестр и учащиеся ЦМШ — Академия исполнительских искусств».
Дипломы лауреатов премии губернатора Омской области имени Ивана Андреева получили Светлана Малюк и Анна Чупахина, сотрудники Государственного центра народного творчества, за проект «Кубок Губернатора по художественному творчеству».
Первые лауреаты премии губернатора Омской области за заслуги в развитии издательского дела — сотрудники Омского государственного историко-краеведческого музея за создание «Энциклопедии омского краеведения».
Коллектив Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля получил первые дипломы за проект «Генерал-губернаторский дворец. Начало». Редакция «КП» в Омске поздравляет награжденных!