В следующем году в столице Татарстана запустят платформу «Моя Казань»

«Все, что мы делаем для жителей и бизнеса, невозможно без внутренней четкой работы, поэтому мы постоянно оптимизируем наши сервисы», — подчеркнул Радик Шафигуллин. Так, два структурных подразделения исполкома используют сервис «Гибридная почта». Он позволяет отправлять письма напрямую из системы электронного документооборота на сервис АО «Почта России» для дальнейшей доставки заказного письма. Проект помог сэкономить в этом году более 5 млн рублей. Были оцифрованы и процессы управления по организации деятельности административных комиссий — полностью автоматизирован процесс административного делопроизводства. Это позволило сократить время на обработку административных правонарушений в 20 раз — с пяти часов до 15 минут.