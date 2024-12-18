В следующем году в столице Татарстана запустят платформу «Моя Казань»

На сегодня в исполкоме Казани реализуют 68 проектов по цифровизации. В эту работу вовлечены почти все сотрудники. Профильные специалисты создают платформы для работы чиновников и сервисы для жителей. В их числе — платформа «Моя Казань», которую планируют внедрить в следующем году, сервис «Гибридная почта», который уже помог сэкономить 5 млн рублей, и единая система обработки обращений граждан — проект, который ускорит предоставление ответов жителям. О реализации этих и других инициатив на XXXV сессии Казанской городской Думы рассказал заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.
«Мы понимаем, что эффективность работы всех отраслей городского хозяйства напрямую связана с объемом внедрения цифровых решений. Это важный тренд, который значительно влияет на качество жизни. Современные казанцы ждут мгновенной реакции на свои запросы, сокращение времени взаимодействия с городскими службами. С помощью цифровых технологий жители стали активными участниками процесса управления. Это требует от нас быстрой адаптации к новым условиям. Цифровая трансформация — не наша прихоть, а стратегическая необходимость».
В первом квартале 2025 года в городе планируют внедрить платформу «Моя Казань». Это экосистема цифровых сервисов для жителей и гостей города, где будут размещаться новости, анонсы мероприятий и уведомления о приостановке предоставления коммунальных услуг. «Мы полностью меняем парадигму — не человек ищет информацию, а она приходит к нему. Мы создаем личные кабинеты жителей, человек один раз идентифицирует себя, свое место жительства и интересы и получает необходимую информацию, которую ему не придется искать», — пояснил Радик Шафигуллин.
На стадии тестирования сейчас находится единый городской кол-центр — система подключена в шести структурных подразделениях исполкома. За два месяца кол-центр обработал 60% всех звонков, при этом на 60% снизилась нагрузка на сотрудников. «4% обращений обработали роботы. Наша задача — к середине года достигнуть показателя 50% или приблизиться к этой цифре», — отметил спикер. Он добавил, что искусственный интеллект будет автоматически отвечать на типовые вопросы, что снизит нагрузку на сотрудников.
В этом году начата разработка единой системы обработки обращений и сообщений граждан. Цель проекта — объединить разные источники поступления заявок в одном приложении для муниципального служащего. Для реализации инициативы подключили ИИ, который уже умеет выявлять похожие инциденты и одного заявителя. Проект поможет ускорить подготовку ответов жителям и улучшить качество работы сотрудников. Сервис будет работать в тандеме с кол-центром.
«Все, что мы делаем для жителей и бизнеса, невозможно без внутренней четкой работы, поэтому мы постоянно оптимизируем наши сервисы», — подчеркнул Радик Шафигуллин. Так, два структурных подразделения исполкома используют сервис «Гибридная почта». Он позволяет отправлять письма напрямую из системы электронного документооборота на сервис АО «Почта России» для дальнейшей доставки заказного письма. Проект помог сэкономить в этом году более 5 млн рублей. Были оцифрованы и процессы управления по организации деятельности административных комиссий — полностью автоматизирован процесс административного делопроизводства. Это позволило сократить время на обработку административных правонарушений в 20 раз — с пяти часов до 15 минут.
Также в начале следующего года в исполкоме полноценно внедрят новую версию системы электронного документооборота. Ее разработка была необходима, так как старая версия платформы устарела за 10 лет. «В начале года на одного сотрудника в месяц приходилось около 800 документов, а на сегодня — уже 1000. Новая версия ЭДО позволит сократить сроки обработки документов и улучшить качество работы. Сейчас она тестируется в нескольких подразделениях исполкома», — заключил докладчик.