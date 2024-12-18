Госдума провела заключительное пленарное заседание в 2024 году

В декабре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов. По нему доходы от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам могут поступать только на специальные рублевые счета.