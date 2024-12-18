Омск лидирует в борьбе за звание молодежной столицы России

Омск на данный момент лидирует в голосовании за звание молодежной столицы России. Уже почти 138 тысяч человек отдали свои голоса за то, чтобы Омск получил это звание в 2025 году. Пока наш город уверенно занимает первое место.
На второй строчке находится Пермь, разрыв между ними составляет около 15 тысяч голосов. На третьем месте — Томск, на четвёртом — Хабаровск, на пятом — Новый Уренгой.
Напомним, что звание молодёжной столицы на один год даёт новые возможности для развития молодёжной политики. В прошлом году Омск уступил только победителям — Москве и Владивостоку.
Голосование на платформе «Госуслуги» продлится до 20 декабря. По правилам этого года, нельзя голосовать за свой регион.