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Омск лидирует в борьбе за звание молодежной столицы России

До 20 декабря омичи могут проголосовать за свой родной город.

Источник: правительство Омской области

Омск на данный момент лидирует в голосовании за звание молодежной столицы России. Уже почти 138 тысяч человек отдали свои голоса за то, чтобы Омск получил это звание в 2025 году. Пока наш город уверенно занимает первое место.

На второй строчке находится Пермь, разрыв между ними составляет около 15 тысяч голосов. На третьем месте — Томск, на четвёртом — Хабаровск, на пятом — Новый Уренгой.

Напомним, что звание молодёжной столицы на один год даёт новые возможности для развития молодёжной политики. В прошлом году Омск уступил только победителям — Москве и Владивостоку.

Голосование на платформе «Госуслуги» продлится до 20 декабря. По правилам этого года, нельзя голосовать за свой регион.